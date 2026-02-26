Scout24 Aktie
|66,50EUR
|-2,65EUR
|-3,83%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
26.02.2026 12:45:24
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,40 €
|
Abst. Kursziel*:
54,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,29%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
