NVIDIA Aktie

167,36EUR 1,06EUR 0,64%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 12:13:16

NVIDIA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der KI-Chiphersteller die Konsensschätzungen übertreffe, nehme noch zu, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Die Aktie sei die interessanteste in der Branche./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 195,56 		Abst. Kursziel*:
40,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 195,56 		Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

