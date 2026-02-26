NVIDIA Aktie
|167,36EUR
|1,06EUR
|0,64%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
26.02.2026 12:13:16
NVIDIA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der KI-Chiphersteller die Konsensschätzungen übertreffe, nehme noch zu, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Die Aktie sei die interessanteste in der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 195,56
|
Abst. Kursziel*:
40,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 195,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,62%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse