Rolls-Royce Aktie
|16,12EUR
|0,62EUR
|4,00%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13,76 £
|
Abst. Kursziel*:
5,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13,81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
11:02
|ROUNDUP: Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Ziele für 2028 - Aktie teuer wie nie (dpa-AFX)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
08:40
|
08:40
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12:31
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|16,00
|3,23%
