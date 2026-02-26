Scout24 Aktie
|69,15EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
26.02.2026 12:03:01
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internet-Portalbetreiber liege ganz gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei einen Hauch schwächer als gedacht, aber das Unternehmen plane generell konservativ./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,65 €
|
Abst. Kursziel*:
96,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,44%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
