HENSOLDT Aktie

77,30EUR -3,20EUR -3,98%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

26.02.2026 12:01:36

HENSOLDT Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
80,60 € 		Abst. Kursziel*:
20,35%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
77,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,49%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

