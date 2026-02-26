London Stock Exchange Aktie
|97,00EUR
|6,50EUR
|7,18%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
26.02.2026 12:46:35
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Londoner Börsenbetreibers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Michael Werner am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
08:29
|London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure (Financial Times)
|
08:29
|London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure (Financial Times)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)