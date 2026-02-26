London Stock Exchange Aktie

97,00EUR 6,50EUR 7,18%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

26.02.2026 12:46:15

London Stock Exchange (LSE) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Londoner Börsenbetreibers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Michael Werner am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83,36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

