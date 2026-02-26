flatexDEGIRO Aktie

29,24EUR -0,48EUR -1,62%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 12:18:35

flatexDEGIRO Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Zudem habe es Details zu den Wachstumsinitiativen gegeben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,32 € 		Abst. Kursziel*:
46,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten