NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Anders als erwartet hätten die Konkurrenten Tesco und Sainsbury ihre Ergebnisziele für 2026 bestätigt und nicht angehoben, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Markt bleibe wettbewerbsintensiv. Die Ahold-Delhaize-Aktie erscheine angesichts der hohen Erwartungen und gleichzeitigen Ausblicksrisiken teuer./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.