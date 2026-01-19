Ahold Delhaize Aktie

33,30EUR -0,58EUR -1,71%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

19.01.2026 11:42:14

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 43 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für den Einzelhändler am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem an jüngste Währungsbewegungen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,30 € 		Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

