Air Liquide Aktie
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum zweiten Quartal von 205 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen an eine Kapitalmaßnahme des Herstellers von Industriegasen an. Mit Blick auf die Ende Juli anstehenden Geschäftszahlen zeigte sie sich am Donnerstag optimistisch./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166,10 €
|
Abst. Kursziel*:
14,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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