FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum zweiten Quartal von 205 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen an eine Kapitalmaßnahme des Herstellers von Industriegasen an. Mit Blick auf die Ende Juli anstehenden Geschäftszahlen zeigte sie sich am Donnerstag optimistisch./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET



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