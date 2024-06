NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Auslieferung von 53 Flugzeugen im Mai sei hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben und bedeute einen Rückschlag, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Flugzeugbauer jüngst Lieferkettenprobleme signalisiert, weshalb sie auch für den Juni mit keinem bedeutsamen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr rechne./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 14:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 14:02 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.