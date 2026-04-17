17.04.2026 13:52:56

Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
174,62 € 		Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
179,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,33%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:52 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
15.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen

14:28 National Grid Sell UBS AG
14:18 TotalEnergies Buy UBS AG
14:08 VINCI Overweight Barclays Capital
14:02 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
13:59 Hermès Outperform Bernstein Research
13:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:57 Infineon Outperform Bernstein Research
13:55 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:55 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13:53 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13:52 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12:16 Alstom Underweight Barclays Capital
11:22 Netflix Kaufen DZ BANK
11:06 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:52 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
10:46 Richemont Outperform Bernstein Research
10:37 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:34 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
10:26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10:25 L'Oréal Overweight Barclays Capital
10:12 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
10:07 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
09:46 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
09:46 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09:45 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:43 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:43 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:42 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:35 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:34 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
09:33 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:31 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:30 easyJet Sell Deutsche Bank AG
09:28 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
09:28 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
09:26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09:07 Tesla Equal Weight Barclays Capital
09:06 voestalpine kaufen Barclays Capital
09:05 Amazon Overweight Barclays Capital
08:32 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:02 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:00 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:58 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 easyJet Outperform RBC Capital Markets
07:55 Netflix Equal Weight Barclays Capital
