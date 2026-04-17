Airbus Aktie
|179,52EUR
|7,98EUR
|4,65%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
174,62 €
|
Abst. Kursziel*:
28,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
179,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,33%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|13:52
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,24
|4,49%
