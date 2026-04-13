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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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13.04.2026 15:23:18

Airbus SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im April bisher insgesamt zehn Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn gerechnet, kommt die Expertin damit auf bislang 124 Auslieferungen./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
169,70 € 		Abst. Kursziel*:
29,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
170,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,31%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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