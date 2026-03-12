AIXTRON Aktie
|33,40EUR
|0,21EUR
|0,63%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,86 €
|
Abst. Kursziel*:
11,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,28%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Analysen zu AIXTRON SE
|07:07
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,74
|-1,36%
