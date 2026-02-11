ams-OSRAM Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,50 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
