ams-OSRAM Aktie

9,11EUR -0,39EUR -4,11%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 08:56:03

ams-OSRAM Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,24 CHF 		Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,32 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten