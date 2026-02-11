Siemens Energy Aktie

157,70EUR 5,15EUR 3,38%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

11.02.2026 08:46:19

Siemens Energy Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Angetrieben von der Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken sei der Start ins Geschäftsjahr stark gewesen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch nach Zahlen. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr habe nun Spielraum nach oben bei Margen und Cashflow./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
158,60 € 		Abst. Kursziel*:
3,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
157,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,99%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

