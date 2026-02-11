Commerzbank Aktie
|33,12EUR
|-2,22EUR
|-6,28%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
11.02.2026 09:51:25
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe eine gute Ertragsdynamik verzeichnet, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Der Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33,42 €
|
Abst. Kursziel*:
10,71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,63
|-4,84%
