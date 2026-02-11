Siemens Energy Aktie
|157,55EUR
|5,00EUR
|3,28%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Richard Dawson sprach am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von starken Ergebnissen des Energietechnikkonzerns. Dabei hätten der Auftragseingang und der Free Cashflow herausgeragt, schrieb er./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,49%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-