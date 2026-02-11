NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST



