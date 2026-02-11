Ahold Delhaize Aktie

37,88EUR 3,19EUR 9,20%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 09:52:02

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dem Einzelhändler sei ein guter Jahresschluss gelungen, schrieb William Woods am Mittwoch. Das gelte vor allem für die Margen. Auf dem US-Markt entwickele sich die Supermarktkette Food Lion überdurchschnittlich gut./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
37,87 € 		Abst. Kursziel*:
-7,58%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
37,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,60%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten