NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Die Münchner seien stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Zahlen. Im Bereich Gas Services und beim Cashflow seien die Erwartungen klar getoppt worden. Die Verluste der Windkrafttochter Gamesa seien inzwischen zu vernachlässigen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.