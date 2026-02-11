FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy schrieb am Mittwoch von guten Zahlen der Bank. So liege etwa der Nettogewinn um zwölf Prozent über der Konsensschätzung. Das Geldhaus habe sich mit Blick auf die Einnahmen auf breiter Basis gut entwickelt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.