NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen des Internetkonzerns von 200 auf 204 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 moderat angehoben, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden, aktualisierten Studie. Während das Suchmaschinengeschäft weiter strahle, dürften aber die Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) auf weniger Wohlwollen stoßen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:56 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.