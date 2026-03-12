DHL Group Aktie
|45,98EUR
|-0,09EUR
|-0,20%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Logistikunternehmens beinhalte eine gewisse Vorsicht, schrieb Michael Aspinall am Mittwochabend. Die Volumina im Expressgeschäft dürften im ersten Quartal etwas geringer ausfallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,15 €
|
Abst. Kursziel*:
30,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,49%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:18
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
