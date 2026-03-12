NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Logistikunternehmens beinhalte eine gewisse Vorsicht, schrieb Michael Aspinall am Mittwochabend. Die Volumina im Expressgeschäft dürften im ersten Quartal etwas geringer ausfallen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.