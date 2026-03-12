Rheinmetall Aktie
|1 562,50EUR
|23,00EUR
|1,49%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2020 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Leicht verfehlte Erwartungen an 2025 seien vom Markt mit einem deutlichen Kursverlust sanktioniert worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die mittelfristigen Ziele vom weiter soliden Auftragsbestand untermauert. Zum Ende des Vorjahres sei so bereits die Hälfte der von ihr bis 2030 erwarteten Umsätze abgesichert. Die Bewertung der Aktien erscheine attraktiv. Auf Basis der Schätzungen für 2028 gehörten Rheinmetall-Anteile zu den günstigsten der Branche./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 020,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 536,50 €
|
Abst. Kursziel*:
31,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 562,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,28%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|06:54
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 537,00
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:31
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|Kering Neutral
|UBS AG
|07:30
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07:07
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Linde Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)