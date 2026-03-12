NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Marge im Autogeschäft habe im vierten Quartal unter vier Prozent gelegen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er lobte aber den starken Free-Cashflow-Ausblick auf 2026./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.