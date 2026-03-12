BMW Aktie
|79,82EUR
|-1,10EUR
|-1,36%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
12.03.2026 08:52:10
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Marge im Autogeschäft habe im vierten Quartal unter vier Prozent gelegen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er lobte aber den starken Free-Cashflow-Ausblick auf 2026./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,94 €
|
Abst. Kursziel*:
26,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,28%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro (dpa-AFX)
|
11:20
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)
|
10:34
|RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
10:28
|BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
10:04
|Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
09:45
|BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)