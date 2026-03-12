BMW Aktie

79,82EUR -1,10EUR -1,36%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

12.03.2026 08:52:10

BMW Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Marge im Autogeschäft habe im vierten Quartal unter vier Prozent gelegen, schrieb Jose Asumendi in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er lobte aber den starken Free-Cashflow-Ausblick auf 2026./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78,94 € 		Abst. Kursziel*:
26,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,28%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

