Daimler Truck Aktie
|43,52EUR
|1,57EUR
|3,74%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert etwas unter dem Analysenkonsens, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Resultate. Gleiches gelte für das Margenziel im Nordamerika-Geschäft, obwohl der Nutzfahrzeughersteller dort starke Auftragseingänge verzeichnet habe. Nicht berücksichtigt seien dabei zollbedingte Preiserhöhungen, die er selbst erwarte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,37 €
|
Abst. Kursziel*:
15,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
10:07
|Daimler Truck-Aktie mit deutlichem Plus: Nutzfahrzeughersteller mit deutlichem Ergebnisrückgang (dpa-AFX)
|
10:01
|Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken (dpa-AFX)
|
09:45
|Daimler Truck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
|
09:39
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
09:38
|Daimler-Truck-Chefin verdient trotz Gewinneinbruchs mehr (dpa-AFX)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)