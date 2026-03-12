ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef Luca de Meo mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus werde nun stärker auf die einzelnen Marken gelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. Die Probleme bei Gucci seien lösbar./rob/bek/ag



