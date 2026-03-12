Kering Aktie
|255,85EUR
|-3,80EUR
|-1,46%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef Luca de Meo mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus werde nun stärker auf die einzelnen Marken gelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. Die Probleme bei Gucci seien lösbar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Neutral
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
259,20 €
|
Abst. Kursziel*:
33,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
255,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
