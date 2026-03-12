NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Chef Michael Leiters habe in seiner ersten Bilanz-Telefonkonferenz kam Überraschungen parat gehalten, schrieb Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er habe sich strategisch nicht näher in die Karten blicken lassen vor dem für September oder Oktober erwarteten Update./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.