Porsche vz. Aktie
|36,74EUR
|-1,06EUR
|-2,80%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Chef Michael Leiters habe in seiner ersten Bilanz-Telefonkonferenz kam Überraschungen parat gehalten, schrieb Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er habe sich strategisch nicht näher in die Karten blicken lassen vor dem für September oder Oktober erwarteten Update./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
37,61 €
|
Abst. Kursziel*:
19,65%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
36,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,48%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:06
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:04
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:06
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:04
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:06
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:04
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|11.03.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:11
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:10
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:31
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|Kering Neutral
|UBS AG
|07:30
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07:07
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Linde Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)