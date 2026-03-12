Zalando Aktie

22,49EUR 2,12EUR 10,41%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

12.03.2026 08:26:11

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,51 € 		Abst. Kursziel*:
44,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,84%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

