Zalando Aktie
|22,49EUR
|2,12EUR
|10,41%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,51 €
|
Abst. Kursziel*:
44,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,84%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12:19
|AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
10:04
|Buy für Zalando-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.at)
|
09:45
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
09:39
|Zalando-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral (finanzen.at)