NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Jahresende rufe die Wachstumschancen des Online-Modehändlers in Erinnerung, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



