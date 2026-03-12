NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftszahlen der spanischen Modekette seien solide ausgefallen und sorgten so für Zuversicht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Es ende nun eine Phase hoher Investitionen./rob/bek/ag



