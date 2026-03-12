Fraport Aktie
|73,45EUR
|-0,70EUR
|-0,94%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
12.03.2026 07:47:05
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,85 €
|
Abst. Kursziel*:
35,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,15%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|07:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|73,70
|-0,61%
