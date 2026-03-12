NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.