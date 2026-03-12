RWE Aktie
|53,96EUR
|0,30EUR
|0,56%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
12.03.2026 08:04:06
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Stromversorger habe das Wachstumsziel für die Dividende angehoben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53,82 €
|
Abst. Kursziel*:
7,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
