Zalando Aktie

22,23EUR 1,86EUR 9,13%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 08:53:19

Zalando Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,60 € 		Abst. Kursziel*:
62,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,44%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
09:15 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Zalando Overweight Barclays Capital
08:47 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21,66 6,33% Zalando

Aktuelle Aktienanalysen

09:48 RWE Overweight Barclays Capital
09:42 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:40 grenke Buy Warburg Research
09:40 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
09:20 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 BMW Outperform Bernstein Research
09:14 RWE Market-Perform Bernstein Research
09:02 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
08:57 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
08:53 Zalando Overweight Barclays Capital
08:52 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Roche Overweight Barclays Capital
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:04 RWE Outperform RBC Capital Markets
07:48 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
07:31 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07:31 Kering Neutral UBS AG
07:30 Fresenius Overweight Barclays Capital
07:30 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07:26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
07:07 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:05 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:04 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen