LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Düsseldorfer wollten die Bedeutung des Waschmittel- und Haushaltsgeschäfts senken und die Bereiche Haarpflege und Klebstoffe durch Zukäufe stärken, schrieb Warren Ackerman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach der Bilanz. Dies hält er für vernünftig. Er wies aber auf Druck in den Endmärkten, gerade der Auto-Industrie, hin sowie auf die überdurchschnittliche Belastung durch hohe Ölpreise./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT



