ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Stahlkonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2024 bis 2026 reduziert, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 20:21 / GMT



