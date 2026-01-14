ArcelorMittal Aktie
|41,53EUR
|0,49EUR
|1,19%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn geht nach der Outperformance 2025 vorsichtig in die Berichtssaison der europäischen Stahlbranche, wie aus dem Ausblick vom Dienstagabend hervorgeht. Hathorn rechnet mit eher mauen Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Jahr 2026, in dem es vor allem auf die zweite Jahreshälfte ankomme. Mittelfristig sieht der Experte aber einiges Potenzial./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
Unternehmen:
ArcelorMittal
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
41,49 €
Abst. Kursziel*:
6,05%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
41,53 €
Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
Analyst Name::
Cole Hathorn
KGV*:
