NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn geht nach der Outperformance 2025 vorsichtig in die Berichtssaison der europäischen Stahlbranche, wie aus dem Ausblick vom Dienstagabend hervorgeht. Hathorn rechnet mit eher mauen Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Jahr 2026, in dem es vor allem auf die zweite Jahreshälfte ankomme. Mittelfristig sieht der Experte aber einiges Potenzial./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.