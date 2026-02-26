LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT



