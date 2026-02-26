Eni Aktie

19,31EUR 0,60EUR 3,18%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

26.02.2026 11:33:01

Eni Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,10 € 		Abst. Kursziel*:
4,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,56%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

