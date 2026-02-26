Eni Aktie
|19,31EUR
|0,60EUR
|3,18%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
26.02.2026 11:33:01
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,10 €
|
Abst. Kursziel*:
4,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,56%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
