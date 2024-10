NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ASML nach vorläufigen Zahlen und einer Prognosesenkung des Chipausrüsters auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Analyst Janardan Menon zeigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar vom Ausmaß der Auftragsschwäche im dritten Quartal irritiert. Diese und der gesenkte Ausblick für 2025 sollten aus seiner Sicht aber nur eine Verzögerung in der Geschäftsentwicklung darstellen./gl/he



