Assicurazioni Generali Aktie
|33,50EUR
|0,14EUR
|0,42%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,93%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten
|
07.07.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro (dpa-AFX)
|
22.05.25
|Generali-Aktie dennoch schwächer: Generali verdient mehr im Tagesgeschäft (dpa-AFX)
|
13.03.25
|Generali-Aktie trotzdem schwächer: Starker Verdienst im Tagesgeschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Analysen
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.03.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.01.25
|Assicurazioni Generali Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,56
|0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:10
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11:13
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets