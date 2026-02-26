AUTO1 Aktie

26.02.2026 06:29:56

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 50 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas aus der Spur, aber nicht gekippt - so sieht Analyst Marcus Diebel die Anlagestory des Gebrauchtwagenhändlers nach dem Geschäftsbericht. Er ist weiter optimistisch hinsichtlich der strukturellen Wachstumschancen. Das Unternehmen präferiere aktuell Absatzvolumina vor den Margen, der Bruttogewinn je verkaufter Einheit bleibe lediglich stabil, zeige aber keinen Anstieg. Darin sieht Diebel den Grund für den Kurseinbruch, den er aber für eine Überreaktion hält./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,18 € 		Abst. Kursziel*:
118,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
150,30%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
06:56 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 AUTO1 Buy UBS AG
25.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
25.02.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
