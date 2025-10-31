AXA Aktie

38,42EUR -1,22EUR -3,08%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

31.10.2025 09:03:31

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Eine starke Solvenzquote sei der Glanzpunkt des Quartalsberichts, schrieb Michael Huttner am Freitagmorgen. Die Bewertung des Versicherers sei sehr attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,84 € 		Abst. Kursziel*:
23,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

