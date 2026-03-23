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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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23.03.2026 07:49:14

AXA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,01 € 		Abst. Kursziel*:
24,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,18%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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