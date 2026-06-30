BAT Aktie

54,78EUR 0,18EUR 0,33%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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30.06.2026 08:42:46

BAT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Aus einer Pressemitteilung des Tabakkonzerns gehe hervor, dass er auf dem besten Weg ist, mit seinem Umbauprogramm "Fit2Win" bis 2028 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund zu erzielen, schrieb Damian McNeela in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies sei unabhängig von den prognostizierten Kostensenkungen von 2 Milliarden Pfund im Fünfjahreszeitraum bis 2030./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,86 £ 		Abst. Kursziel*:
8,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,09 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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26.05.26 BAT Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 54,78 0,33% BAT PLC (British American Tobacco)

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09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:37 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
29.06.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Wienerberger Halten UBS AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
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