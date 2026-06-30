BAT Aktie
|54,78EUR
|0,18EUR
|0,33%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Aus einer Pressemitteilung des Tabakkonzerns gehe hervor, dass er auf dem besten Weg ist, mit seinem Umbauprogramm "Fit2Win" bis 2028 jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund zu erzielen, schrieb Damian McNeela in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies sei unabhängig von den prognostizierten Kostensenkungen von 2 Milliarden Pfund im Fünfjahreszeitraum bis 2030./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,86 £
|
Abst. Kursziel*:
8,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,78
|0,33%
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|Deutsche Bank AG
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|Jungheinrich Buy
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|Roche Neutral
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|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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