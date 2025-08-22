Boeing Aktie

22.08.2025 14:00:38

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Spekulationen über einen möglichen Großauftrag auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sollten sich die von der Nachrichtenagentur Bloomberg kolportierten Verhandlungen über eine Bestellung von bis zu 500 Flugzeugen aus China bewahrheiten, wäre dies für den Flugzeugbauer der erste neue Auftrag aus dem Reich der Mitte seit 2017, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 224,46 		Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 224,46 		Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

