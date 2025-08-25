Boeing Aktie
|196,44EUR
|0,66EUR
|0,34%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste Nachrichten rund um den Flugzeugbauer aus, darunter Gespräche über die Lieferung von bis zu 500 Flugzeugen nach China. Dies wäre die erste Bestellung aus dem Land seit 2017, erwähnte die Expertin./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229,20
|
Abst. Kursziel*:
19,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 228,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,57%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
