NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Anchal Verma in einer ersten Einschätzung am Freitag. Den Ausblick habe das Unternehmen bestätigt. Im Anlegerfokus dürften Aussagen zur Erholung in China und die weitere Margenentwicklung stehen. Einige Investoren hätten bei Carl Zeiss Meditec zuletzt auf fallende Kurse gesetzt, sodass es nun zu einer deutlich positiven Kursreaktion kommen dürfte./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:54 / GMT



