NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwaches, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter halte derzeit aber noch an seiner Prognose für 2025 fest - trotz der konjunkturellen Herausforderungen, die weiterhin für Unsicherheit sorgten./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



