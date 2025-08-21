CTS Eventim Aktie
|81,65EUR
|-17,80EUR
|-17,90%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwaches, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter halte derzeit aber noch an seiner Prognose für 2025 fest - trotz der konjunkturellen Herausforderungen, die weiterhin für Unsicherheit sorgten./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
127,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,25 €
|
Abst. Kursziel*:
27,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,54%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:10
|MÄRKTE EUROPA/Warten auf Jackson Hole - CTS Eventim unter Druck (Dow Jones)
|
08:08
|CTS Eventim bestätigt Ziele 2025 trotz Gewinnrückgang im 2. Quartal (Dow Jones)
|
07:30
|EQS-News: CTS EVENTIM auch im ersten Halbjahr 2025 weiter auf Erfolgskurs (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025 (EQS Group)
|
20.08.25