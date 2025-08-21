CTS Eventim Aktie

81,65EUR -17,80EUR -17,90%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.08.2025 08:25:06

CTS Eventim Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwaches, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter halte derzeit aber noch an seiner Prognose für 2025 fest - trotz der konjunkturellen Herausforderungen, die weiterhin für Unsicherheit sorgten./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,25 € 		Abst. Kursziel*:
27,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,54%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

