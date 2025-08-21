CTS Eventim Aktie

80,55EUR -18,90EUR -19,00%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.08.2025 09:31:58

CTS Eventim Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien der schwache Geschäftsbereich für Live-Events und die Integration von Übernahmen im Ticketing-Bereich./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

