ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein enttäuschendes zweites Quartal hinter sich, was teilweise der Integration von Übernahmen geschuldet sei, schrieb Olivier Calvet in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er senkte seine Schätzungen für die Jahre bis 2029. Im weiteren Jahresverlauf und 2026 sollte sich die Geschäftsdynamik aber verbessern, so der Experte./rob/gl/ajx
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82,45 €
|
Abst. Kursziel*:
39,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,75%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
