CTS Eventim Aktie

80,00EUR -2,90EUR -3,50%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

22.08.2025 08:12:05

CTS Eventim Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein enttäuschendes zweites Quartal hinter sich, was teilweise der Integration von Übernahmen geschuldet sei, schrieb Olivier Calvet in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er senkte seine Schätzungen für die Jahre bis 2029. Im weiteren Jahresverlauf und 2026 sollte sich die Geschäftsdynamik aber verbessern, so der Experte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82,45 € 		Abst. Kursziel*:
39,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,75%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

